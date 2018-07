‘El Káiser de Michoacán’ (39) stopt na succesvolle loopbaan met 20 prijzen

Rafa Márquez heeft een punt achter zijn loopbaan gezet, enkele weken na zijn deelname aan het WK in Rusland. De 39-jarige verdediger annex middenvelder laat via een brief op sociale media weten dat hij stopt met voetbal en zich gaat toeleggen op de technische portefeuille van Atlas uit Guadalajara.

Márquez won in totaal twintig prijzen met club en land, waaronder twaalf in dienst van Barcelona. El Káiser de Michoacán startte zijn loopbaan bij Atlas en maakte in 1999 de oversteek naar Europa. In dienst van AS Monaco wekte hij interesse van Barcelona, waar hij tussen 2003 en 2010 onder contract stond.

Als dertiger speelde Márquez voor New York Red Bulls, León, Hellas Verona en opnieuw Atlas. Hij speelde in februari 1997 zijn eerste A-interland en kwam uiteindelijk tot 146 caps voor zijn vaderland, waarin hij 15 keer scoorde. Op het WK in Rusland groeide Márquez uit tot de derde speler ooit die op vijf verschillende WK’s minuten maakte, na Antonio Carbajal en Lothar Matthäus.

“Het waren 22 jaar waarin ik zeer tevreden ben over mijn opofferingen, inspanningen, fouten en juiste keuzes”, valt in een deel van het lange betoog van Márquez te lezen. “Ik heb trieste momenten meegemaakt, in enkele gevallen grote teleurstellingen, maar over het algemeen vooral mooie momenten.”