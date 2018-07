Liverpool hoort strikte deadline inzake ‘een van de beste spelers ter wereld’

Nabil Fekir wordt de laatste weken hevig in verband gebracht met een vertrek bij Olympique Lyon, waarbij Liverpool steevast opduikt als de voornaamste bestemming voor de aanvallende middenvelder. Michel Aulas, voorzitter van Lyon, verwacht echter niet dat de kersverse wereldkampioen gaat vertrekken.

“Ik denk niet dat Fekir ons gaat verlaten. Hij is een van de beste spelers in Frankrijk. En ook in de wereld, nu hij wereldkampioen is geworden”, stelt de preses, die toch een slag om de arm houdt, in gesprek met Canal +. “Maar in het voetbal is niets zeker", vervolgt Aulas. "Ik heb ook niet de indruk dat hij Lyon echt achter zich wil laten.”

“Met negentig procent zekerheid durf ik te stellen dat hij volgend seizoen bij Lyon speelt. Als hij niet voor het einde van juli is vertrokken, dan blijft hij. Het is niet de hoogte van de aanbieding die onze houding aangaande Fekir gaat veranderen, maar de wensen van Nabil zelf”, besluit Aulas. De 25-jarige Fekir ligt nog tot de zomer van 2020 vast bij les Gones.

Eerder zei Aulas met soortgelijke woorden dat Fekir waarschijnlijk bij Lyon blijft. “Het lijkt mij dat Liverpool terug zou kunnen komen. Dat is wat in de kranten lees, verder weet ik er niets van. Zijn transfer in juni ging niet door, maar dat heeft hem niet beïnvloed. Hij heeft zich gefocust op het WK en zijn hart ligt nog in Lyon”, werd de voorzitter geciteerd door Le Progrès.