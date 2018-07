‘Zoekend Manchester City wil Juventus honderd miljoen euro bieden’

Miralem Pjanic maakt mogelijk deze zomer de overstap naar Manchester City, zo meldt La Gazzetta dello Sport. Volgens de zondageditie van de Italiaanse sportkrant heeft de Premier League-club liefst honderd miljoen euro over voor de middenvelder annex Bosnisch international van de regerend landskampioen van Italië.

Pjanic kan naar verluidt acht miljoen euro netto in het Etihad Stadium gaan verdienen. Dat is beduidend meer dan Juventus de spelmaker heeft aangeboden om een nieuwe verbintenis te ondertekenen. In de huidige overeenkomst van Pjanic met de Turijnse club, tot medio 2021, is een jaarlijkse vergoeding van 4,5 miljoen euro opgenomen.

Volgens de berichtgeving uit Italië zou Josep Guardiola telefonisch contact hebben gezocht met Pjanic, om persoonlijk zijn interesse kenbaar te maken. Juventus staat onwelwillend tegenover een transfer, maar hoopt dat Pjanic eenzelfde standpunt inneemt. Massimiliano Allegri beschouwt Pjanic als een van de beste op zijn positie en moeilijk te vervangen.

Pjanic, 28 jaar, maakte medio 2016 voor 32 miljoen euro de overstap van AS Roma naar Juventus, na een vijfjarig verblijf in Rome. In twee seizoenen tijd speelde de middenvelder 91 duels, waarin hij goed was voor 15 treffers. Juventus hoopt de middenvelder tot de zomer van 2023 aan de club te verbinden.