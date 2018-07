Miljoenenaankoop van Barça kijkt ogen uit: ‘Dan pakt iemand anders je wel’

Clément Lenglet is de nieuwste aanwinst van Barcelona, nadat de Catalaans grootmacht had besloten de ontsnappingsclausule van de verdediger bij Sevilla van 35,9 miljoen euro te lichten. De Fransman is blij dat hij zich heeft aangesloten bij Barcelona, ook omdat hij nu niet meer tegen Lionel Messi en consorten hoeft te voetballen, maar met de sterren in één team zit.

“Ik ben echt blij om hier te zijn, want ik hoeft niet meer tegen ze te spelen”, zegt Lenglet met een glimlach via de officiële kanalen van Barcelona. “Messi is de beste in de wereld. Hij kan wedstrijden gemakkelijk domineren en kan op ieder moment scoren, wanneer hij maar wil. Als je geluk hebt, kun je hem een beetje stoppen, maar dan pakt iemand anders (van Barcelona, red.) je wel.”

Lenglet verwacht dat hij zich in het Camp Nou nog verder gaat ontwikkelen. “Als je met goede spelers speelt, is de aanpassing naar een nieuw team wat gemakkelijker. En hier is iedereen van topniveau. De filosofie van Barcelona is om de bal helemaal van achteren naar voren te passen. Het is de enige club in de wereld die zo speelt”, stelt de 23-jarige stopper.

“Iedereen heeft mij verteld hoe geweldig de stad wel niet is. Als je voor Barcelona tekent, wil je ook nooit meer weg”, besluit Lenglet, die de concurrentiestrijd moet aangaan met Samuel Umtiti, Gerard Piqué en enkele anderen. De centrale verdediger heeft tot medio 2023 getekend in Catalonië en heeft een afkoopclausule van driehonderd miljoen euro.