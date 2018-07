‘Hij is geen jongen die bij Paris Saint-Germain op de bank gaat zitten’

De aanstelling van Mark van Bommel was voor PSV een geschenk uit de hemel na het vertrek van Phillip Cocu, zo oordeelt Joep Schreuder. Volgens de commentator van de NOS kunnen de Eindhovense club en selectie een impuls goed gebruiken, na een periode van vijf jaar. “Het is tijd voor wat anders. Een nieuwe man voor de groep. Spelers kunnen onbewust ook 'trainermoe' worden. Dus dit is goed voor PSV.”

Schreuder waarschuwt ook voor Van Bommels dominante karakter. "Ik ben benieuwd in hoeverre Van Bommel als trainer de scherpe randjes eraf heeft gehaald”, vertelt de commentator op de website van de NOS. “We weten dat hij als speler tot het uiterste ging, maar dat kon ook averechts werken.” Hij doelt op het seizoen 2012/13, toen spelers als Kevin Strootman, Dries Mertens en Georginio Wijnaldum volgens Schreuder zichzelf niet waren onder aanvoering van de gretige Van Bommel in de 'overdrive'.

“Dus ik ben benieuwd hoe Van Bommel zich de afgelopen jaren als trainer heeft ontwikkeld. Heeft hij echt als trainer leren denken? Of denkt hij nog veel als speler? En kan hij zichzelf in toom houden? Dat wordt heel interessant om te zien.” PSV slaagde erin om Luuk de Jong en Jeroen Zoet een nieuw contract te laten ondertekenen. “Ze weten ook dat ze met PSV 180 minuten van de groepsfase van de Champions League verwijderd zijn, tegen een op papier relatief makkelijke tegenstander. Dat speelt ongetwijfeld mee."

“Bovendien is Zoet bijvoorbeeld geen jongen die als reservekeeper bij bijvoorbeeld Paris Saint-Germain op de bank gaat zitten”, stelt Schreuder. “Het ziet er vooralsnog dus bemoedigend uit voor PSV.” PSV lijkt Santiago Arias waarschijnlijk te verkopen aan Napoli en hoopt verder niemand kwijt te raken, inclusief Hirving Lozano.