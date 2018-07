Mignolet staat voor vertrek: ‘De komende dagen zullen doorslaggevend zijn’

De recordaankoop van Alisson lijkt definitief het einde van de periode van Simon Mignolet bij Liverpool in te luiden. De doelman annex Belgisch international was zijn basisplaats op Anfield al kwijtgeraakt aan Loris Karius en moest lijdzaam toezien hoe zijn werkgever minimaal 62,5 miljoen euro aan AS Roma voor Alisson neertelde.

“De komst van Alisson verandert de situatie niet”, zo verzekert zaakwaarnemer Nico Vaesen in gesprek met Walfoot. “Ons doel is om een oplossing te vinden zodat Simon kan spelen en daarin speelt de komst van Alisson geen rol. We weten dat een voetballer van zestig à zeventig miljoen euro zichzelf niet op de bank zal terugvinden. We kijken naar de situatie en zoeken naar een oplossing voor zijn speeltijd.”

“Er zijn enkele opties. De komende dagen zullen doorslaggevend zijn”, benadrukt Vaesen. De dertigjarige Mignolet maakte medio 2013 voor twaalf miljoen euro de overstap van Sunderland naar Liverpool. Na anderhalf jaar lang steevast in de basis te hebben gestaan, kreeg Brad Jones ‘voor onbepaalde tijd’ de voorkeur, zo gaf Brendan Rodgers destijds te kennen. Jones blesseerde zich echter snel, waardoor Mignolet weer onder de lat plaatsnam.

Mignolet ondertekende in januari 2016 een nieuw contract met Liverpool, tot de zomer van 2021. Alhoewel hij afgelopen seizoen als eerste doelman startte, koos manager Jürgen Klopp vervolgens voor Karius. De Belg speelde op 1 januari zijn allerlaatste duel in de Premier League, uit tegen Burnley (1-2 winst), en verdedigde op 27 januari voor het laatst het doel van de Merseyside-club, in het FA Cup-duel met West Bromwich Albion (2-3 verlies).

Mignolet wordt genoemd als een van de kandidaten om het keepersgilde van Barcelona te versterken. Jasper Cillessen maakt mogelijk deze zomer een transfer en de Catalanen zijn op zoek naar een degelijke stand-in voor Duits international Marc-André ter Stegen. Cillessen mocht de afgelopen twee seizoenen alleen in de Copa del Rey op een basisplaats rekenen.