‘Witsel maakt voor twintig miljoen euro alsnog overstap naar Bundesliga’

Axel Witsel keert na anderhalf jaar mogelijk terug in Europa. Volgens de zondageditie van BILD heeft Borussia Dortmund interesse in de middenvelder, die in januari 2017 de overstap van Zenit Sint-Petersburg naar het Chinese Tianjin Quanjian maakte. De 29-jarige Belgisch international erkende twee maanden geleden al dat hij welwillend stond tegenover een rentree in Europa.

BILD gaat ervan uit dat Borussia Dortmund ongeveer twintig miljoen euro moet betalen om Witsel in te lijven. Dat was ook het bedrag dat Tianjin Quanjian aan Zenit overmaakte. Qua verdiensten zal Witsel er hoe dan ook op achteruit gaan: hij ondertekende een contract tot 2021 met een jaarlijkse vergoeding van achttien miljoen euro. Dat hij destijds niet naar het eveneens geïnteresseerde Juventus vertrok en al op relatief jonge leeftijd voor China koos, kwam de middenvelder op veel kritiek te staan.

“Met het geld dat ik er kan verdienen, kan ik financiële zekerheid bieden aan mijn familie. Niet enkel vandaag, maar ook voor de volgende generaties. Bij Juventus zou ik ook goed mijn boterham hebben verdiend, maar er is een groot verschil”, zei Witsel toentertijd. “Te groot. Soms komen in je leven kansen voorbij die je misschien maar één keer krijgt. Een trein die voorbijrijdt en waar je op moet springen.”

“Mensen zeggen: je had nog een jaar of twee kunnen wachten om dan naar China te vertrekken. Maar niemand weet wat er de volgende jaren gebeurt. Touchons du bois. Een blessure, en het is over.” Witsel bleef ondanks zijn transfer naar China in beeld voor het nationale elftal van België. Op het WK in Rusland kwam hij alleen in het laatste groepsduel met Engeland niet in actie en stond hij in alle overige duels van de Rode Duivels minimaal 89 minuten op het veld.

Borussia Dortmund voegde met Thomas Delaney van Werder Bremen al een leider toe aan de selectie van Lucien Favre, maar zou naar nog een dergelijke voetballer op zoek zijn. Witsel had vorig jaar al de overstap naar de Bundesliga kunnen maken. Carlo Ancelotti wilde de Belg naar Bayern München halen, maar trainer en landgenoot Fabio Cannavaro gaf geen toestemming voor een transfer. De Chinese club staat nu onder leiding van de Duitser Ulrich Stieleke.