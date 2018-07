Klopp: ‘Hij heeft een contract met Dortmund, dat is het eerste probleem’

Jürgen Klopp erkent dat hij Christian Pulisic al jaren een goede voetballer vindt. De manager van Liverpool denkt echter niet dat dit het moment is om de aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Borussia Dortmund aan te trekken. De negentienjarige Amerikaans international, die door de Bundesliga-club aan de jeugdopleiding werd toegevoegd toen Klopp nog trainer van BVB was, wordt continu aan Liverpool gelinkt.

“Hij heeft een contract met Borussia Dortmund, niet? Dat is het eerste probleem”, vertelde Klopp in aanloop naar het onderlinge oefenduel. “Ik vind Christian een goede voetballer. Ik ken hem al jaren. Hij is nog steeds heel jong, een fantastische voetballer en het is meer dan terecht dat men in de Verenigde Staten en Duitsland zeer hoge verwachtingen van hem heeft.”

“Als hij op een dag in Engeland of waar dan ook wil spelen, dan zal hij ongetwijfeld de kans krijgen. Maar op dit moment speelt hij voor een zeer goede club waar hij zich kan ontwikkelen”, benadrukte Klopp. “Het is goed om bij een club te zijn waar ze hem goed kennen. Hij heeft niet zijn beste seizoen achter de rug, maar toch was hij een doorslaggevende voetballer. In zijn leeftijdsgroep moet er geen haast zijn, dat is belangrijk.”

“Christian kan nog veertien à vijftien jaar mee en hij wil het maximale uit zijn loopbaan halen. Er is nog volop ruimte voor ontwikkeling.” Klopp sluit een toekomstige poging voor Pulisic, die tot medio 2020 onder contract staat, niet uit. “Ik weet niet of hij op een dag naar Liverpool komt. Ik vind Christian een goede voetballer, dat is het probleem niet. Maar we respecteren contracten. Wij hebben onze zaken gedaan en Dortmund heeft zijn zaken gedaan. All good.”