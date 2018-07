Feyenoord knokt zich terug na horrorstart: ‘We hebben ballen getoond’

Feyenoord hield zaterdagavond aan zijn derde serieuze oefenwedstrijd in de voorbereiding een gelijkspel over. In Istanbul was Fenerbahce, de club van trainer Phillip Cocu, lange tijd veel te sterk voor de Rotterdammers, die toch een 3-3 gelijkspel afdwongen. Jean-Paul van Gastel nam de honneurs waar, in verband met de afwezigheid van Giovanni van Bronckhorst, en zag hoe Feyenoord na nog geen achttien minuten spelen met 3-0 achterstond.

“Eigenlijk is de wedstrijd binnen vijftien minuten gespeeld. Dat is een vervelend en verkeerd signaal dat wij afgaven”, erkende Van Gastel via de officiële kanalen van Feyenoord. “We waren niet vast genoeg aan de bal en kregen geen druk op de bal, waardoor zij steeds een vrije man vonden. In de tweede helft hebben we wat kleine aanpassingen gedaan en stond het wat beter.”

Feyenoord zocht bewust naar een oefenduel met een sterke opponent. “Hoewel het een vriendschappelijk duel is, is het hier wel een heksenketel. Dat is een mooie ambiance voor ons, maar het was ook even wennen. Het vraagt een bepaalde mindset van de spelers. We moeten wel beter omgaan met deze sfeer.” Het gelijkspel volgt op een wedstrijd tegen FC Basel, die door de Rotterdammers met 0-5 werd gewonnen. Eerder was Young Boys nog flink te sterk voor Feyenoord. De onderlinge ontmoeting eindigde in 3-0.

Van Gastel was blij met de veerkracht van Feyenoord. Justin Bijlow speelde daarin een belangrijke rol, met een gestopte strafschop en enkele uitstekende reddingen. “Er zijn twee opties: of we laten het gebeuren, of we proberen onze rug te rechten. We hebben in ieder geval ballen getoond. Dat we nog drie keer scoren is natuurlijk waanzinnig, we zijn blij dat we een positief resultaat eruit hebben gehaald.”