Robben benadrukt: ‘Hij moet de tijd krijgen om zich te ontwikkelen’

Renato Sanches hoopt komend seizoen een belangrijke rol bij Bayern München te vervullen. De middenvelder kwam in de zomer van 2016 voor minimaal 35 miljoen euro van Benfica over, maar in Beieren heeft men nog geen schim van de speler gezien die uitblonk voor as Aguias en het nationale elftal van Portugal op het EK in Frankrijk.

In de oefenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain (3-1 winst), het officieuze debuut van Niko Kovac als trainer van Bayern, liet Sanches zich gelden. Hij zorgde met een vrije trap voor de 2-1. “Je moet nooit vergeten dat als een voetballer uit een ander land komt, hij zich nimmer binnen no time aan een nieuwe omgeving kan aanpassen”, benadrukte de opvolger van Jupp Heynckes na de wedstrijd in Klagenfurt.

Sanches werd afgelopen seizoen uitgeleend aan Swansea City, dat liefst acht miljoen euro voor zijn tijdelijke komst betaalde. Het werd een fiasco: de Portugees kon niet imponeren en de Welshe club daalde af naar de Championship. “Dit geldt voor elke buitenlandse voetballer”, vervolgde Kovac. “Een voetballer moet de tijd krijgen. Ik denk niet dat hij deze tijd heeft gekregen en nu krijgt hij wel de tijd.”

“Vanaf de eerste training maakt Renato een bijzonder gemotiveerde indruk. Dat zie ik nu al drie weken lang. Hij doet echt zijn best en daarom ben ik blij dat hij een goede wedstrijd heeft gespeeld en uit een mooie vrije trap heeft gescoord.” Arjen Robben pleitte eveneens voor meer geduld. “Ik denk dat je het niet teveel over die tijd moet hebben”, verwees de Nederlander naar de verhuurperiode van Sanches aan Swansea City.

“Hij moet de tijd krijgen om zich te ontwikkelen. De club probeert hem te helpen. Hopelijk pakt hij zijn oude vorm weer op.” Ook David Alaba is blij met het goede optreden van zijn ploeggenoot. “Hij werkt heel, heel, heel goed. Dat zie je op de trainingen. Hij is ontzettend geconcentreerd en dat werpt zijn vruchten in de wedstrijden af.”