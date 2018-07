Feyenoord neemt op bizarre wijze gelijkspel mee uit Istanbul

Feyenoord heeft zaterdag op bizarre wijze een gelijkspel overgehouden aan een oefenduel met het Fenerbahçe van Phillip Cocu. De Rotterdammers werden in de eerste helft van het kastje naar de muur gestuurd en stonden bij rust met 3-0 achter. Pas in de slotfase van de wedstrijd werd Feyenoord wakker: late doelpunten van Steven Berghuis, Jens Toornstra en opnieuw Berghuis zorgden voor de 3-3 eindstand. Robin van Persie keerde terug bij de club die hij diende tussen 2015 en 2018; Giovanni van Bronckhorst ontbrak vanwege familieomstandigheden bij de wedstrijd.

Het oefenduel kon nauwelijks slechter beginnen voor Feyenoord. De Rotterdammers werden teruggeduwd in het Sükrü Saracoglu Stadion en keken binnen twintig minuten al tegen een 3-0 achterstand aan. Het eerste doelpunt was van Elif Elmas, die vanaf een meter of twintig fraai raak schoot. Justin Bijlow bevond zich niet in het doel, want hij was even daarvoor uitgekomen voor een knappe redding op een schot van Alper Potuk. Enkel Tyrell Malacia bevond zich op de doellijn en die wist de bal niet weg te koppen.

Vijf minuten later kreeg Fenerbahçe een penalty, nadat Malacia zich in het zestienmetergebied vergreep aan Baris Alici. Giuliano koos na een langzame aanloop voor de rechterhoek en was Bijlow te slim af. Mathieu Valbuena vergrootte de problemen van Feyenoord: de kleine middenvelder mocht vrij binnenkoppen na een voorzet vanaf de rechterflank. Cocu zag het lachend toe. De score had hoger kunnen uitvallen voor rust, maar Bijlow pareerde een strafschop van Giuliano na een overtreding van Eric Botteghin op Potuk.

Even daarna had Bijlow een fantastische redding in huis na een hachelijke situatie. Acht minuten voor rust kreeg Van Persie de beste kans voor Feyenoord, maar na een mooie loopactie schoot de spits over. In de tweede helft bleef Feyenoord worstelen. Fenerbahçe was echter niet meer zo dominant als voor rust en daarom bleef de schade beperkt. Bovendien leverde Bijlow opnieuw een prachtige redding: hij tikte een schot uit de kruising en voorkwam de 4-0.

Het leek bij 3-0 te blijven, maar niets was minder waar. Feyenoord zette een miraculeuze comeback in vanaf de 87ste minuut. Een fraai afstandsschot van Berghuis zeilde binnen via de paal, waarna Feyenoord beter ging voetballen en de aansluiting vond, doordat Toornstra nog raak kopte op aangeven van Berghuis. In de zesde minuut van de blessuretijd maakte Berghuis er vanaf de penaltystip 3-3 van. Feyenoord speelt op 29 juli nog één oefenwedstrijd tegen Levante voorafgaand aan de strijd om de Johan Cruijff Schaal op 4 augustus.