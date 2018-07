Sturm Graz worstelt met amateurs in aanloop naar duel met Ajax

Sturm Graz verkeert nog niet in topvorm voor het duel met Ajax van woensdag. De club won zaterdag met 0-2 van ASV Siegendorf in de eerste ronde van de ÖFB-Cup, maar had het niet gemakkelijk met de amateurs. Men creëerde weinig kansen en kwam goed weg bij een stand van 0-1. Het was voor Sturm Graz de laatste wedstrijd voor het bezoek aan Amsterdam.

Vooraf werd gerekend op een eenvoudige en ruime zege van Sturm Graz op de ploeg uit de regionale Burgenlandliga. Bij rust stond het echter pas 0-1. Het doelpunt kwam van Markus Pink, die door een fraaie steekpass van Stefan Hierländer werd bereikt in het strafschopgebied. Sturm Graz speelde slordig en had moeite met de passing. Vier minuten voor rust voorkwam keeper Jörg Siebenhandl een gelijkmaker van Lukas Kubus in een één-op-één-situatie.

Na de onderbreking maakte Hierländer er al gauw 0-2 van. De 27-jarige middenvelder mocht vrij binnenkoppen na een voorzet van Raphael Obermair. Sturm Graz treedt woensdag om 20.30 uur aan tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA; exact een week later is de return in Oostenrijk. De winnaar plaatst zich voor de derde voorronde van de Champions League.