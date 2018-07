Benzema al 24 uur verwikkeld in bizarre woordenoorlog met Di Marzio

Karim Benzema is bepaald niet blij met de geruchten over een transfer naar AC Milan. De aanvaller van Real Madrid en diens zaakwaarnemer zijn de afgelopen 24 uur verwikkeld in een woordenoorlog met Gianluca Di Marzio, die de geruchten de wereld in hielp. Het tweetal beticht de journalist van Sky Italia van leugens, maar Di Marzio blijft achter zijn berichtgeving staan.

Transfermarktexpert Di Marzio claimde vrijdag dat Benzema openstaat voor een transfer naar San Siro. Zijn zaakwaarnemers zouden deze week samen met tussenpersoon Ludovic Fattizzo hebben gesproken met trainer Gennaro Gattuso en directeur Massimiliano Mirabelli van Milan. Karim Djaziri, een van de zaakwaarnemers van Benzema, ontkrachtte het verhaal echter meteen: hij tweette drie lachende emoji's als reactie. Benzema ging achter zijn zaakwaarnemer staan. De spits schreef op Instagram Stories: 'Di Marzio, jij bent degene die straks een nieuwe baan moet zoeken. Leugenaar.'

?????? — KDjaziri (@KDjaziri) 20 juli 2018



Di Marzio beet echter van zich af. "Hij (de zaakwaarnemer, red.) kan zoveel lachen als hij wil, maar hij lacht niet meer als de speler straks van zaakwaarnemer verandert", voorspelde de journalist. "Hij zal ook niet lachen als hij erachter komt dat Benzema andere tussenpersonen met Milan liet spreken. Benzema heeft zelf met Gattuso gesproken. Ik lach er niet om; ik vertel alleen wat ik heb geverifieerd."

Vervolgens publiceerde Di Marzio een directe quote van Fattizzo, de tussenpersoon die dus bij een gesprek met Milan zou zijn geweest. "Het klopt: ik heb samen met Benzema's zaakwaarnemers gesproken met bestuurders van Milan. Maar ik kan er verder niets over zeggen." Zaakwaarnemer Djaziri sloeg weer terug: hij noemde Di Marzio op Twitter een clown en suggereerde dat de journalist verhalen verzint omdat hij uit is op sensatie.

Alfredo Pedullà, een journalist die claimt dat Milan alleen interesse heeft in Álvaro Morata, mengde zich vervolgens in de ruzie, Hij bedankte Benzema voor diens 'assist', doelend op het feit dat Benzema de transfer naar Milaan ontkende. Tot slot sneerde Benzema zaterdag op Instagram Stories weer naar Di Marzio. "De leugen wordt doorgezet. Leugenaar. Stop ermee, jongens."