Southampton gaat overstag en onderhandelt over huurdeal met Feyenoord

Feyenoord en Southampton voeren gesprekken over een transfer van Jordy Clasie op huurbasis, zo meldt Sky Sports zaterdagavond. Volgens de doorgaans goed ingevoerde sportzender wil Southampton de middenvelder liever verkopen, maar geeft Feyenoord de voorkeur aan een verhuur voor een seizoen.

Clasie staat nog twee seizoenen onder contract in het St Mary's. Het is onduidelijk of Feyenoord een optie tot koop laat opnemen in een eventueel huurcontract. De 27-jarige Haarlemmer zou zelf vanwege familieomstandigheden graag terugkeren naar Nederland. Hij verliet Feyenoord in 2015 voor vijftien miljoen euro en speelde sindsdien 38 competitieduels voor Southampton. Vorig seizoen kwam hij op huurbasis tot twintig duels voor Club Brugge.

Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord bevestigde donderdag in gesprek met de NOS dat Feyenoord werkt aan de rentree van de zeventienvoudig Oranje-international. "Ik wil niet ontkennen dat we aan het onderzoeken zijn of Clasie kan komen. We kennen hem natuurlijk als kind van de club. Hij zou een geweldige toegevoegde waarde kunnen zijn", zei Van Geel.

Voor Feyenoord begint het seizoen op zaterdag 4 augustus met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Van Geel zal de selectie voor die tijd op orde willen hebben; Feyenoord versterkte zich al met de transfervrije Yassin Ayoub en de Colombiaanse aanvaller Luis Sinisterra. Van het basiselftal van vorig seizoen vertrok vooralsnog alleen Karim El Ahmadi, die naar Al-Ittihad in Saudi-Arabië ging.