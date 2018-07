‘Bale kan de belangrijkste man worden na het vertrek van Ronaldo’

Zoals vrijwel elke zomer wordt Gareth Bale in verband gebracht met Manchester United, maar het zou Craig Bellamy verbazen als het tot een transfer komt. De voormalig international van Wales denkt dat zijn landgenoot er goed aan doet om in het Santiago Bernabéu te blijven. Volgens Bellamy ligt een rol als absolute sterspeler in het verschiet voor Bale, terwijl hij verwacht dat andere clubs zich niet serieus voor hem gaan melden.

Bale was als invaller met twee doelpunten van grote waarde in de gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool (3-1). Hij sprak na afloop zijn frustratie uit over zijn rol als wisselspeler en liet anderhalve week geleden weten dat hij geen idee heeft hoe zijn toekomst eruitziet. "Misschien blijf ik bij Real Madrid, misschien niet. Deze zomer gaan we met elkaar in gesprek om te kijken of we eruit kunnen komen", gaf Bale aan. Bellamy vraagt zich echter af waar de aanvaller heen zou kunnen, mocht het inderdaad tot een vertrek komen.

"Manchester United kan zijn salaris niet betalen, dat kan niemand. Er is maar één club die dat kan en daar speelt hij nu al", stelt de 39-jarige voormalig aanvaller in gesprek met de Daily Star. "Als hij ergens anders heen zou gaan, moet hij een enorme salarisvermindering accepteren. Ik weet zeker dat hij daartoe bereid zou zijn, maar gaat iemand hem dan ook daadwerkelijk kopen? Ik zie niet in waarom een club tachtig à honderd miljoen pond zou betalen."

Bellamy weet dat Juventus honderd miljoen euro uittrok voor Cristiano Ronaldo, maar die transfer had 'andere redenen'. "Dat is een heel ander soort business. Maar waarom zou je zoveel betalen voor iemand als Bale, die je niet met winst gaat doorverkopen? Misschien is een ruildeal mogelijk, al denk ik niet dat Bale op die manier zal vertrekken. Daar is hij te goed voor. Ik zie het dus niet tot een transfer komen", concludeert Bellamy, die denkt dat Bale voor zijn kans moet gaan in Madrid.

"Het vertrek van Ronaldo opent deuren. Bale moet ergens spelen waar hij de belangrijkste speler is. Dat verdient hij ook", vindt de oud-speler van onder meer Liverpool en Manchester City. "Ik denk dat hij die kans krijgt, nu Ronaldo weg is. En dat in de beste ploeg ter wereld, die driemaal op rij de Champions League won. Ik denk dat hij voor elke andere club onhaalbaar is, tenzij hij besluit zijn contract bij Real Madrid te verscheuren. Maar dat lijkt me niet realistisch."