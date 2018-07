ADO lijdt derde oefennederlaag: ‘Dit is natuurlijk absoluut onacceptabel’

ADO Den Haag lijkt nog niet klaar voor het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Het elftal van trainer Alfons Groenendijk ging ook in een oefenwedstrijd tegen TOP Oss onderuit: 0-3. ADO verloor eerder deze week ook al een oefenduel met FC Dordrecht (0-2), dat net als TOP Oss actief is in de Keuken Kampioen Divisie.

“Ik weet uit ervaring dat de voorbereiding nooit zoveel zegt. En we hebben problemen op bepaalde posities, dat is bekend. Maar wat je hier laat zien, is natuurlijk absoluut onacceptabel", zei Groenendijk na afloop tegen Omroep West. "Het heeft zijn oorzaken, maar daar wil ik me niet achter verschuilen.”

ADO speelde met onder meer met vaste krachten als Tom Beugelsdijk, Lex Immers, Erik Falkenburg en Bjørn Johnsen. “Ik heb voor de wedstrijd al gezegd dat we nog lang niet klaar zijn en die conclusie kun je nu ook trekken. Wat op dit moment ADO is, is nog lang niet genoeg”, benadrukte Groenendijk.

Volgens Groenendijk, die ADO eerder ook met 2-1 tegen VV Goes onderuit zag gaan, is zijn selectie nog niet op orde. Hij hoopt op versterkingen maar moet ook vrezen voor een vertrek van Johnsen en El Khayati. Beiden hadden afgelopen seizoen een groot aandeel in de zevende eindklassering van ADO in de Eredivisie.