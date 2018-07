Zeventienjarige Nederlander scoort tegen PSG; Robben geeft assist

Bayern München heeft de eerste wedstrijd op de International Champions Cup winnend afgesloten. In het Wörthersee Stadion in het Oostenrijkse Klagenfurt waren de Duitsers met 3-1 te sterk voor een jeugdig Paris Saint-Germain. Arjen Robben gaf een assist, terwijl de zeventienjarige Joshua Zirkzee de eindstand bepaalde. De jonge Nederlander vertrok vorig jaar van Feyenoord naar Bayern.

PSG trad met een zeer jonge ploeg aan in Oostenrijk, al begon routinier Gianluigi Buffon op doel. Het elftal van Bayern had veel meer ervaring: spelers als Sven Ulreich, Javi Martínez, Rafinha, Franck Ribéry en Robben hadden een basisplek. Desondanks kwamen de Parijzenaars na een halfuur op voorsprong. Kévin Rimane hield de bal fraai hoog op de eigen helft en lanceerde Timothy Weah. De zoon van legende George Weah troefde Josip Stanisic af en verschalkte Ulreich.

PSG nam de voorsprong mee de rust in. Het was over het geheel een evenwichtige wedstrijd, maar toch zal Niko Kovac niet tevreden zijn geweest. In de tweede helft wilde hij een ander elftal zien: over het gehele tweede bedrijf werden tien van de elf spelers gewisseld. Robben maakte het ook niet af; hij ging na 62 minuten naar de kant. Kort daarvoor was de Nederlander belangrijk bij de gelijkmaker van Bayern. Martínez kopte hard raak na een afgemeten corner van Robben vanaf de rechterflank.

Bayern rook dat er meer mogelijk was en zou de wedstrijd uiteindelijk naar zich toetrekken. Halverwege de tweede helft legde Renato Sanches aan voor een vrije trap vanaf de uithoek van het strafschopgebied: hij plaatste de bal fraai in de rechterhoek en klopte Remy Descamps, die even daarvoor binnen de lijnen was gekomen als vervanger van Buffon. De eindstand werd bepaald door Zirkzee, die van dichtbij uithaalde op aangeven van Serge Gnabry.