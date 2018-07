Zestien voetballers spreken ‘hallo’ uit bij bevestiging transfer Ola John

Ola John verlaat Benfica, maar blijft actief op de Portugese velden. De buitenspeler heeft zaterdag een driejarig contract ondertekend bij Vitória SC, de nummer negen van het afgelopen seizoen. Hij had nog een contract voor een jaar bij Benfica, maar zijn perspectief bij de topclub was beperkt. Vitória maakt niet bekend of er een transfersom is betaald voor John.

De club uit Guimarães kondigt de komst van John op originele wijze aan. In een speciale video spreken zestien voetballer het woord 'hallo' - de betekenis van 'Olá' in het Portugees - uit in hun moedertaal. Daarna verschijnt John zelf om zijn transfer te bevestigen. Hij verlaat Benfica na zes jaar, waarin John tot 55 competitieduels en 3 doelpunten kwam.

John kwam in 2012 voor 9,1 miljoen euro over van FC Twente, waarvoor hij 46 keer uitkwam in de Eredivisie en 9 keer scoorde. Bij Benfica werd hij nooit een vaste basisspeler. De grootmacht verhuurde hem aan vier clubs. In het seizoen 2013/14 speelde John voor Benfica, een jaar daarna kwam hij uit voor Reading en in de jaargang 2016/17 speelde de enkelvoudig Oranje-international voor zowel Wolverhampton Wanderers als Deportivo La Coruña.

Vorig seizoen kwam John geen enkele keer in actie voor Benfica op het hoogste niveau en speelde hij één wedstrijd voor het beloftenteam. Daarin kwam hij wel tot scoren. De afkoopclausule in het contract van John in Lissabon bedroeg 45 miljoen euro.