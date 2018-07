Barcelona gaat in Belgische Pro League winkelen

Alireza Jahanbakhsh volgt Jürgen Locadia op als duurste aankoop ooit van Brighton & Hove Albion. De Premier League-club is akkoord met AZ over een transfersom van 25 miljoen euro. (Diverse Iraanse media)

Moussa Wague van Eupen, namens Senegal onlangs nog actief op het WK, is namelijk in beeld.