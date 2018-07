‘PSV sluit akkoord met Napoli van 11,5 miljoen euro plus bonussen’

Napoli jaagt volgens Sky Italia op een rechtsback en Santiago Arias is het voornaamste doelwit. De topclub uit de Serie A zou dicht bij een akkoord met PSV zijn over een transfersom van 11,5 miljoen euro plus bonussen. De onderhandelingen zijn echter nog niet afgesloten, omdat ook Valencia nog interesse zou hebben en er meer werk bij komt kijken omdat Arias van buiten de EU afkomstig is.

Een week geleden meldde het Eindhovens Dagblad nog dat Arias in de belangstelling van 'meerdere clubs' staat en dat de Colombiaan 'op korte termijn' een keuze zou maken. Daar werd aan toegevoegd dat PSV een transfersom van tien tot vijftien miljoen euro verlangde. Napoli wilde aanvankelijk niet verder gaan dan negen à tien miljoen euro, maar lijkt nu bereid om dieper in de buidel te tasten.

De Italianen hebben ook andere namen op de lijst staan. Stefan Lainer van Red Bull Salzburg wordt genoemd, maar de onderhandelingen met de Oostenrijkse club verlopen stroef. Tegelijkertijd zou er een akkoord op tafel liggen met Girondins Bordeaux over Youssouf Sabaly, die zelf ook al rond zou zijn met Napoli. Er zijn echter sterke twijfels over zijn fysieke gesteldheid en daarom zou Napoli de voorkeur geven aan Arias.

PSV is bij een transfer van de WK-ganger niet van plan om de markt op te gaan, omdat men eerder al Denzel Dumfries van sc Heerenveen overnam en ook Derrick Luckassen en Pablo Rosario als rechtsachter uit de voeten kunnen. Arias maakte in de zomer van 2013 voor 675.000 euro, samen met Stijn Schaars, de overstap naar PSV en speelde 172 wedstrijden voor de rood-witten, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 21 assists.