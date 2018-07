Seck belandt via Barcelona en Rome in Keuken Kampioen Divisie

Almere City huurt Moustapha Seck volgend seizoen van AS Roma. De linksbenige verdediger werd de afgelopen seizoenen al gestald bij Carpi, Empoli en Novara in de Serie B en komt volgend seizoen dus uit in de Keuken Kampioen Divisie. Hij speelde nog geen enkele competitiewedstrijd voor Roma, al deed Seck wel mee in de Europa League-wedstrijd tegen Astra in december 2016.

De 22-jarige Senegalees speelde tussen 2005 en 2013 in de jeugdopleiding van Barcelona. Hij stapte vervolgens over naar Lazio, waar Seck samenwerkte met toenmalig jeugdtrainer Michele Santoni. Het tweetal wordt nu herenigd, want Santoni is sinds vorige maand de trainer van Almere. Na drie seizoenen bij Lazio vertrok Seck overigens naar AS Roma, waar zijn contract nog een jaar doorloopt. Vorig jaar deed hij met de Romeinen nog mee aan de International Champions Cup.

"Michele heeft in Italië al eerder met Moustapha gewerkt en hij stond bovenaan zijn wensenlijst", zegt technisch directeur Robert Maaskant op de website van Almere City. "Ongeveer een maand geleden hebben wij samen een presentatie gegeven aan het management van AS Roma over de ambities van Almere City FC. Mede dankzij de doortastendheid van Michele plukken wij daar nu de eerste vruchten van."