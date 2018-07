‘Het kan me niet schelen wat er gezegd wordt, hij is verreweg de beste keeper’

David de Gea geldt al enkele seizoenen als een van de beste keepers op de Europese velden, maar de Spanjaard wist die lijn deze zomer niet door te trekken naar het WK. De doelman van La Furia Roja maakte met onder meer een fout bij een schot van Cristiano Ronaldo een ongelukkige indruk en kreeg na het toernooi flink wat kritiek te verwerken. Ander Herrera is er echter van overtuigd dat zijn landgenoot zijn oude vorm snel weer zal hervinden.

“Het kan me niet schelen wat de criticasters zeggen. Hij is verreweg de beste keeper van de wereld en dat zal hij ook weer laten zien. Als je de beste keeper van de wereld bent en niet van die geweldige reddingen maakt, begint iedereen meteen te praten”, legt de middenvelder uit aan Sky Sports. “Als ik niet zo goed speel, is die kritiek er niet omdat ik niet bij de besten van de wereld hoor, maar dat is hij wel. Dus dat is normaal en hij zal ermee omgaan.”

De Gea geldt, ondanks dat hij drie jaar geleden dicht bij een overstap naar Real Madrid was, als een publiekslieveling op Old Trafford, weet ook Herrera: “De fans zijn erg loyaal. Dat hebben ze al aan hem laten zien en hij weet dat hij hen weer terug zal veroveren. We zijn er rustig onder, omdat hij weer gaat laten zien dat hij de beste in de wereld is en ons acht of tien punten zal schenken. Ik kan me die moeilijke zomer nog herinneren waarin iedereen het had over Real Madrid en iedereen toen hij weer op Old Trafford speelde zijn naam zong. Hij zei toen tegen mij: ‘Dit is ongelooflijk, ze zijn geweldig.’”

Herrera bereidt zich momenteel met the Red Devils in de Verenigde Staten voor op het nieuwe seizoen en de Spanjaard is daarbij onder de indruk geraakt van het Nederlandse talent Tahith Chong: “Ik vind hem goed omdat hij erg dapper is. Hij is niet bang om nieuwe dingen te proberen op het trainingsveld en hij durft het ook aan om het duel aan te gaan. Hij wil dingen leren en hij luistert goed.”