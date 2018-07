Aankoop van 54 miljoen vreest niet: ‘Ik beland niet op de bank bij Real’

Real Madrid verzekerde zich ruim een maand geleden voor een bedrag dat op kan lopen tot 54 miljoen euro van de komst van Rodrygo, die aankomend seizoen nog voor Santos zal gaan spelen. De zeventienjarige dribbelaar maakt daarna, net zoals land- en generatiegenoot Vinícius Júnior dit jaar deed, waarschijnlijk de overstap naar het Santiago Bernabéu en hij verwacht niet dat hij dan meteen op de bank zal belanden bij de Champions League-winnaar.

“Met de kwaliteiten die hij en ik hebben, zullen we op verschillende posities kunnen spelen. Goede spelers kunnen altijd samen spelen”, vertelt hij over zichzelf en Vinícius in gesprek met Folha de São Paulo. “Om eerlijk gezegd heb ik er nog niet aan gedacht dat ik daar op de bank zal belanden, aangezien ik de potentie heb. Ik denk niet dat dit zal gebeuren, net als met Viníncius. Vanwege zijn talent en alles wat hij kan, denk ik niet dat hij een reserve wordt.”

Rodrygo speelt dus voorlopig nog voor Santos, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Toch kan hij het niet laten om ook alvast verder vooruit te denken: “Het is de beste club van de wereld, dus je verwacht dat er mooie dingen gaan gebeuren. Natuurlijk denk ik eraan, maar ik ben nu gefocust op Santos aangezien ik hier nog een jaar blijf. Ik heb het er thuis veel over gehad met mijn familie, maar toen de aanbieding van Real binnenkwam hoefde ik er niet meer over na te denken.”

“Als er een voorstel komt van Real of van welke andere club dan ook, kies je voor Real. Het maakt niet uit om hoeveel geld het gaat. Het is altijd een van mijn dromen geweest om naast Cristiano Ronaldo te spelen, aangezien hij mijn idool is. Dat geldt ook voor Neymar en die kans is waarschijnlijk groter. Ik ben wel een beetje verdrietig vanwege het vertrek van Ronaldo, om alles wat hij betekend heeft voor het voetbal en voor Real.”