‘Chelsea komt verrassend uit bij Manchester City voor opvolging Courtois’

Chelsea dreigt Thibaut Courtois te verliezen aan Real Madrid en de Londenaren zouden voor de opvolging van de Rode Duivel weleens bij een verrassende kandidaat uit kunnen komen. The Sun bericht zaterdag namelijk dat Joe Hart als een belangrijke kandidaat geldt om volgend seizoen onder de lat te staan op Stamford Bridge.

Hart verdween na de komst van Josep Guardiola uit het doel bij Manchester City en werd de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan respectievelijk Torino en West Ham United. Hoewel hij er vorig seizoen bij the Hammers niet in slaagde om uit te groeien tot de onbetwiste nummer één, zouden het bestuur van Chelsea en Maurizio Sarri in de 31-jarige doelman toch een goede optie zien.

De 75-voudig Engels international, die door bondscoach Gareth Southgate niet werd meegenomen naar het WK, is namelijk voor een relatief laag bedrag op te halen in Manchester. Hart beschikt nog over een eenjarig contract en hoeft daardoor naar verluidt slechts een dikke 5,5 miljoen euro te kosten. De ervaren sluitpost geldt daarnaast als een homegrown-speler, wat hem extra aantrekkelijk maakt voor the Blues.

Chelsea leek eerder in de markt voor Alisson Becker, maar zag de Braziliaan donderdag voor een recordbedrag de overstap maken van AS Roma naar Liverpool. Jorginho, die voor 57 miljoen euro overkomt van Napoli, is daardoor tot nu toe de enige nieuwe aanwinst voor het aankomende seizoen, al wordt de club de laatste dagen wel in verband gebracht met de komst van spelers als Gonzalo Higuaín en Daniele Rugani.