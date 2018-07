AZ huurt international van Brugge: ‘Voor hem kom je naar het stadion’

Dorin Rotariu is aankomend seizoen speler van AZ. De Alkmaarders maken zaterdagmiddag via de officiële kanalen bekend dat de 22-jarige rechtsbuiten voor een jaar wordt gehuurd van Club Brugge. AZ heeft daarnaast een optie tot koop weten te bedingen op de Roemeen, die afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor Excelsior Moeskroen.

Rotariu kwam anderhalf jaar geleden van Dinamo Boekarest naar Brugge en was in zijn eerste halfjaar bij de Belgische topclub goed voor één goal in twaalf duels. Het afgelopen seizoen noteerde hij op huurbasis 11 doelpunten en 5 assists in 30 officiële wedstrijden voor Moeskroen. De zesvoudig international laat weten uit te kijken naar zijn nieuwe uitdaging: “Ik heb een goed gevoel bij AZ.”

“Ik denk dat we met het team, de club en de fans grote dingen kunnen bewerkstelligen. Ik ben iemand die alles geeft om het team aan de overwinning te helpen en hard werkt om de doelen te bereiken”, vertelt hij. Ook directeur voetbalzaken Max Huiberst heeft hoge verwachtingen van de aanvaller, die eveneens in beeld was bij sc Heerenveen: “Dorin is een heel creatieve, linksbenige buitenspeler.”

“Wij hebben hem voor de rechterflank gehaald. Dorin heeft een enorme versnelling en heeft bewezen doelpunten te kunnen maken. Alles bij elkaar past hij goed bij onze manier van spelen. Het is echt een speler waarvoor ons publiek naar het stadion komt”, vertelt de sportbestuurder. Met de komst van Rotariu lijkt AZ alvast in te spelen op een vertrek van Alireza Jahanbakhsh, die in de belangstelling staat van een aantal buitenlands clubs.