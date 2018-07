‘Cristiano Ronaldo accepteert celstraf van twee jaar en betaalt 18,8 miljoen’

Cristiano Ronaldo ruilde Real Madrid onlangs in voor Juventus en na het einde van de transfersoap rond de Portugese superster, lijkt er ook een einde te zijn gekomen aan een andere slepende zaak met de aanvaller als hoofdrolspeler. Cadena Cope weet namelijk te melden dat Ronaldo een akkoord heeft weten te bereiken met de Spaanse belastingdienst.

De sterspeler van La Vecchia Signora zou in het verleden verzuimd hebben om ruim 14,5 miljoen euro aan inkomsten uit portretrechten over te maken naar de Spaanse fiscus, waardoor hem een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd hing. Volgens berichten uit Spanje is Ronaldo nu echter tot een schikking gekomen met de Spaanse justitie, waardoor hij waarschijnlijk niet achter de tralies hoeft te verdwijnen.

Ronaldo zal naar verluidt namelijk veroordeeld worden tot een celstraf van twee jaar en de Spaanse wet staat toe dat straffen van twee jaar of korter, als er geen eerdere strafbare feiten zijn gepleegd, worden omgezet in een voorwaardelijke sanctie. Met het ontwijken van een directe celstraf is Ronaldo er echter nog niet, aangezien hij wel flink in de buidel lijkt te moeten tasten.

Volgens Cadena Cope zal de aanvaller in totaal 18,8 miljoen euro betalen aan de fiscus om de zaak achter zich te kunnen laten. De twee partijen zijn overeengekomen dat Ronaldo 5,7 miljoen aan belastingen moet betalen, maar dat bedrag loop door ‘rentes en boetes’ nog op met ruim dertien miljoen euro. Ronaldo zou inmiddels al 13,5 miljoen euro hebben overgemaakt, waardoor er nog ruim drie miljoen openstaat.