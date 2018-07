Lennart Thy verlaat Werder Bremen na seizoen bij VVV-Venlo definitief

Lennart Thy heeft Werder Bremen verlaten. De Duitse club meldt zaterdag via de officiële kanalen dat de spits zijn loopbaan voortzet bij het Turkse Büyüksehir Belediye Erzurumspor. Hoeveel de promovendus precies betaalt voor de 26-jarige Duitser, die nog een tot volgend jaar doorlopend contract had bij die Grün-Weißen, is niet bekendgemaakt.

Thy speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor VVV-Venlo, waar hij in 32 Eredivisie-duels goed was voor 7 doelpunten. De spits kwam eerder dit jaar in het nieuws toen hij het duel met koploper PSV aan zich voorbij liet gaan nadat bleek dat hij een match had met een leukemiepatiënt, die een stamceltransplantatie kon ondergaan door een bloeddonatie van de aanvaller. Thy wekte met dat besluit veel sympathie op en zag na zijn actie het aantal mensen dat DNA afstond om in de toekomst iemand met bloedkanker te kunnen helpen sterk toenemen.

Met zijn vertrek naar Turkije komt er voor de spits een einde aan een jarenlange periode bij Werder. Thy meldde zich in 2007 in de jeugdopleiding van de club en verliet Bremen in 2012 transfervrij voor Sankt Pauli. Twee jaar geleden keerde hij weer terug bij Werder, maar van een grote doorbraak in de hoofdmacht kwam het niet meer.