Dost blijft ondanks aanval bij Sporting: ‘Ik ben hier nog niet klaar’

Bas Dost was twee maanden geleden het slachtoffer van een aanval door hooligans van Sporting Portugal en de spits liep bij dit incident een forse hoofdwond op. Na de bestorming van het trainingscomplex van de Portugese topclub werd er druk gespeculeerd over een vertrek van de Nederlandse aanvaller, maar Dost heeft nu besloten om toch in Lissabon te blijven.

Zaterdag heeft hij een handtekening gezet onder een contract dat een jaar langer doorloopt dan zijn in eerste instantie tot medio 2020 geldende verbintenis. In gesprek met het Algemeen Dagblad geeft hij aan dat de lucht tussen hemzelf en het nieuwe bestuur is geklaard: “Ik ben hier nog niet klaar. Ik wil nu alleen maar vooruitkijken Ik heb hier twee jaar geleden getekend en ben van deze club gaan houden. Het is een moeilijke tijd geweest, maar het gevoel dat ik hier op mijn plek ben overheerst”, vertelt hij.

Na na na na na na na... ?? pic.twitter.com/1D3yRjVYke — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 21 juli 2018

Een belangrijke factor achter zijn beslissing is het vertrek van de omstreden voorzitter Bruno de Carvalho, die de supporters tegen de spelers heeft opgezet. Het grootste deel van de vijftig hooligans die de aanval ondernam, zit daarnaast achter de tralies en zij worden naar verwachting zwaar gestraft. Dost geeft aan dat de kans groot is dat hij, als hij zijn zaak had doorgezet, na de aanval transfervrij had kunnen vertrekken.

“Maar ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. Na de aanval waren er veel supporters die me hebben gesteund. Voor die mensen wil ik blijven”, maakt hij duidelijk. William Carvalho (Real Betis), Daniel Podence (Olympiacos) en Rui Patricio (Wolverhampton Wanderers) vertrokken na de aanval al wel bij os Leões, al willen de Portugezen naar verluidt voor laatstgenoemde wel een bedrag van ruim vijftig miljoen euro zien van de Engelse promovendus. Bruno Fernandes liet daarnaast onlangs weten terug te komen op zijn beslissing om te vertrekken.