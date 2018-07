Real Madrid bereidt torenhoog bod voor op Hazard

Naïm Sliti heeft een maand na zijn overstap naar Dijon besloten dat hij weer weg wil. Girondins Bordeaux, VfL Wolfsburg en RSC Anderlecht hebben interesse in de Tunesische buitenspeler. (RMC)

Keisuke Honda gaat zijn loopbaan voort zetten in Australië. De transfervrije Japanse middenvelder staat op het punt om een contract te tekenen bij Melbourne Victory. (Diverse Australische media)

hoopt dat 125 miljoen euro genoeg is om de Belgisch international los te weken.