Keïta weigerde Europese grootmachten: ‘De trainer overtuigde me’

Naby Keïta heeft deze zomer de overstap gemaakt van RB Leipzig naar Liverpool. De deal werd vorig jaar al wereldkundig gemaakt, waarna de middenvelder nog een seizoen in de Bundesliga verbleef. De 23-jarige Keïta kost the Reds naar verluidt zestig miljoen euro en kon naar eigen zeggen ook naar Barcelona en Bayern München.

Wanneer Keïta tijdens een interview met the Guardian gevraagd wordt naar de vermeende belangstelling van Barcelona en Bayern, reageert hij bevestigend. “Het klopt dat er iets speelde met de clubs die je noemt”, aldus de middenvelder. “Maar een belangrijke factor in mijn besluit was de rol van de trainer (Jürgen Klopp, red.). We hebben goede gesprekken gehad. Wat hij vertelde over dit project heeft me overtuigd. Ik kon zien hoe de club zich aan het ontwikkelen is.”

Ook gesprekken met Sadio Mané deed Keïta overtuigen om voor Liverpool te kiezen. “Sadio is als een broer voor me. We hebben negen maanden samengespeeld bij Red Bull Salzburg en bouwden daar een goede band op. Sindsdien zijn we goede vrienden”, vertelt de 29-voudig international van Guinee. “Hij heeft me vertelt hoe groot deze club is en hoe het team zich ontwikkelt.”