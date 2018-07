Man United en Juventus scouten in Noorwegen: ‘Wil beter worden dan mijn vader’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Erling Braut Haland, het talent dat zijn vader voorbij hoopt te gaan.

Door Robin Bruggeman

Het is april 2001 als Alf-Inge Haland, aanvoerder van Manchester City, wordt getorpedeerd door zijn tegenhanger bij rivaal en buurman Manchester United, Roy Keane. De twee hebben al een geschiedenis met elkaar, aangezien Keane vier jaar daarvoor zwaar geblesseerd raakte in een duel met de Noor en Haland de Ier toen toebeet dat hij ‘zich niet zo moest aanstellen’. De actie van Keane lijkt alles weg te hebben van een verlate wraakactie en scheidsrechter David Elleray trekt zonder te twijfelen een rode kaart. Haland, die in de maanden daarvoor al sukkelde met klachten aan zijn niet direct door Keane geraakte linkerknie, probeert daarna nog twee jaar terug te keren in de hoofdmacht van the Citizens, maar zou na dat incident nooit meer een volledige wedstrijd spelen.

Halands zoon Erling Braut is nog geen jaar oud als zijn vader de aanslag van Keane te verwerken krijgt. De in Leeds, waar zijn vader tussen 1997 en 2000 voor Leeds United speelde, geboren Noor laat zich echter niet afschrikken door het lot van zijn vader en meldt zich op jonge leeftijd in de jeugd van Bryne FK, de club waar Alf-Inge eveneens zijn opleiding genoot en de eerste drie jaar van zijn carrière speelde. Erling ontpopt zich daar al snel tot een groot talent en op 12 mei 2016, op vijftienjarige leeftijd, volgt een debuut in de hoofdmacht van de inmiddels op het Noorse derde niveau uitkomende club.

De prestaties van de jonge Haland blijven elders niet onopgemerkt en TSG 1899 Hoffenheim staat al snel op de stoep om de spits een proefperiode af te laten werken. Het talent, ongetwijfeld van dichtbij bijgestaan door zijn vader, kiest echter voor de weg der geleidelijkheid en transfereert begin 2017 naar Molde FK, een van de topclubs van zijn land. Hier zet de spits, die ondanks zijn lengte van 1.91 meter snel en handig genoeg is om ook op de vleugels te kunnen spelen, de volgende stappen in zijn ontwikkeling en het duurt dan ook niet lang voordat clubs van een groter slag dan Hoffenheim Haland op de radar krijgen.

Op 1 juli van dit jaar zit Tommy Möller Nielsen, scout van Manchester United in Scandinavië, op de tribune als Haland SK Brann, op dat moment de ongeslagen koploper, met vier doelpunten in de eerste 21 minuten van de wedstrijd de das omdoet. Een week later is ook een talententenspeurder van Juventus present als Valerenga met twee doelpunten het volgende slachtoffer wordt van de moeilijk af te stoppen aanvaller en de scout van La Vecchia Signora seint zijn bazen in Turijn meteen in.

Volgens het Noorse TV2 heeft de nieuwe werkgever van Cristiano Ronaldo namelijk inmiddels een bod van vijf miljoen euro uitgebracht op de aanvaller, die zaterdag zijn achttiende verjaardag vierde, en gaan de Italianen ervan uit dat dit bedrag voldoende is om Molde tot een deal te bewegen. Haland zou, als hij inderdaad voor vijf miljoen wordt verkocht, meteen de duurste uitgaande transfer ooit woorden voor de huidige nummer drie van de Eliteserien. Dat record staat nu nog op naam van Mame Diouf, die in 2009 voor 4,5 miljoen euro de overstap maakte naar Manchester United.

De aandacht van scouts van enkele van de grootste clubs van het continent lijkt Haland vooralsnog echter niet van zijn stuk te brengen: “Het is mooi dat ze hier zijn. Ik ben een speler van Molde, dus ik moet me richten op mijn prestaties hier. Zo simpel is het”, is zijn reactie in de Noorse pers na zijn vierklapper tegen Brann. Het talent speelt bij Molde onder de vleugels van oud-spits, en Manchester United-icoon, Ole Gunnar Solksjaer en de trainer weet dat zijn club goud in handen heeft met de aanvaller: “Hij kan zeker een topspits worden. Hij doet me denken aan een type als Romelu Lukaku. Er is veel interesse in hem. We hebben dit jaar aanbiedingen gehad van grote clubs, voormalige Champions League-winnaars, maar die hebben we afgewezen.”

Manchester United en Juventus, dat Haland naar verluidt in eerste instantie in het nieuw te vormen B-team dat in de Serie C gaat acteren wil stallen, lijken zich echter niet af te laten schrikken door deze woorden, al zou het verleden van vader Alf-Inge in Engeland weleens tegen the Red Devils kunnen werken. Naast het incident met Manchester United-captain Keane, is Erling van jongs af aan supporter van Leeds United, de club uit zijn geboortestad. Ondanks dat the Peacocks al geruime tijd in de Championship acteren, heerst er onder de supporters van de gevallen topclub nog een stevige rivaliteit in de richting van de streekgenoot op Old Trafford, weet ook Solksjaer.

“Hij is waarschijnlijk niet de grootste Manchester United-fan in de wereld. Maar als zij op de deur kloppen, zijn er maar weinig spelers die daar ‘nee’ tegen zullen zeggen”, houdt de Baby-Faced Assassin de hoop voor zijn voormalige werkgever tegenover Verdens Gang wel in leven. De interesse van topclubs als United en Juventus ten spijt, dromen ook de fans van Leeds United hardop van de komst van de zoon van publiekslieveling Alf-Inge, op Elland Road liefkozend Alfie genoemd. Hoewel de club alweer veertien jaar niet op het hoogste niveau actief is, lijken ook zij te mogen hopen dat Haland ooit het witte shirt aan zal trekken: “Het is mijn droom om ooit de Premier League te winnen met Leeds. Daarnaast is het een doel om een betere speler te worden dan mijn vader was. Ik hoop dat ik meer interlands (34 stuks, red.) zal spelen dan hij heeft gedaan”, sprak hij vorig jaar tegen Aftenposten zijn ambities voor de toekomst uit.

