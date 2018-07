‘AZ troeft Heerenveen af in strijd om Roemeen van Club Brugge’

In de zoektocht naar een aanvallende versterking is AZ uitgekomen bij Club Brugge. Volgens Het Laatste Nieuws gaat de club uit Alkmaar zich op huurbasis versterken met Dorin Rotariu, een Roemeense buitenspeler van Club Brugge. Directeur voetbalzaken Max Huiberts heeft naar verluidt ook een optie tot koop weten te bedingen bij de huurdeal.

De 22-jarige Rotariu kwam in januari 2017 voor 2,2 miljoen euro over van Dinamo Boekarest. In zijn eerste halfjaar kwam hij niet veel aan spelen toe bij de Belgische topclub. Omdat hij vorig seizoen geen uitzicht had op speelminuten, werd hij verhuurd aan Moeskroen. Daar kwam hij in 22 wedstrijden tot 9 doelpunten.

Behalve AZ had ook sc Heerenveen interesse in Rotariu, wist La Dernière Heure eerder al te melden. De Alkmaarders lijken de strijd om de rechtsbuiten, wiens contract in Brugge doorloopt tot de zomer van 2020, nu echter gewonnen te hebben. Hij wordt de eerste aanvallende versterking na het vertrek van Wout Weghorst naar VfL Wolfsburg.

Tegenover de eventuele komst van Rotariu staat mogelijk het vertrek van Alireza Jahanbakhsh. Zaakwaarnemer Amir Hashemi bevestigde reeds dat er concreet wordt gesproken over een transfer. “Ik kan niet zeggen om welke ploeg het gaat, maar wel dat het niet een Nederlandse club betreft', aldus Hashemi vrijdag in gesprek met RTV Noord-Holland.