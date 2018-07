Vitesse winkelt in het buitenland: ‘De markt in Nederland is gek geworden’

Vitesse haalde deze zomer negen nieuwe spelers, waarvan er zeven vanuit het buitenland zijn gekomen. Technisch directeur Marc van Hintum had liever wat meer gewinkeld bij Nederlandse clubs, maar volgens hem werd de club gedwongen om spelers vanuit het buitenland te halen omdat de markt in Nederland ‘gek is geworden’. De spelers op wie Vitesse zijn pijlen had gericht, waren volgens Van Hintum vaak niet meer te betalen.

Het aantrekken van spelers vanuit het buitenland was dan ook geen bewuste keuze. "Nee, we hadden naast Khalid Karami en Danilho Doekhi meer Nederlandse spelers op het oog en die wilden ook graag komen, maar de markt in Nederland is gek geworden", aldus Van Hintum tegenover De Telegraaf. "Omdat er bedragen van drie à vier miljoen werden gevraagd zijn we over de grens gaan kijken. Het is jammer dat dat nodig is, maar uiteindelijk is kwaliteit leidend.”

Van Hintum richtte zijn pijlen deze transferperiode op jonge spelers met veel kwaliteit. "We vonden het heel belangrijk om waarde aan de selectie toe te voegen zodat we ook in de toekomst weer succes op de transfermarkt kunnen hebben. Met het contracteren van jonge spelers als Matus Bero, Hilary Gong, Max Clark en Doekhi denken we in de toekomst weer goede uitgaande transfers, zoals die van Milot Rashica te kunnen maken.”

Het nieuwe seizoen gaat voor Vitesse, dat met Leonid Slutsky een nieuwe trainer heeft, volgende week al van start. De Arnhemmers stromen in de tweede voorronde van de Europa League in en zijn daarin gekoppeld aan het Roemeense FC Viitorul. Donderdag staat de heenwedstrijd op het programma, waarna een week later de return in Arnhem volgt.