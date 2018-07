‘Golovin hakt knoop door en verkast voor zeker dertig miljoen euro’

AS Monaco lijkt de slag om Aleksandr Golovin te hebben gewonnen. Le 10 Sport pakt zaterdag uit met het bericht dat de Monegasken een bod van 35 miljoen euro hebben uitgebracht op de middenvelder en dat CSKA Moskou dat voorstel zo goed als zeker zal accepteren.

l’Équipe gaat overigens uit van een aanbieding van ‘ongeveer dertig miljoen’, maar beide Franse media zijn het erover eens dat de 22-jarige Rus waarschijnlijk de nieuwste aanwinst van AS Monaco wordt en dat hij volgende week naar het Stade Louis II afreist om zich medisch te laten keuren.

Hoewel de transfer nog niet is bevestigd, wordt Golovin door voormalig ploeggenoot Sergei Chepchugov reeds gefeliciteerd via Instagram: “Toen je naar de hoofdmacht van CSKA kwam, zei ik al dat je binnen twee jaar naar een Europese ploeg zou gaan. Ik draag je dicht bij mijn hart. Heel veel succes, ik gun je een geweldige carrière.” Doelman Chepchugov zit momenteel zonder club.

Golovin was in beeld bij meer dan tien clubs, waaronder Chelsea, Barcelona, Juventus en dus AS Monaco. De 23-voudig international speelde tot dusverre 113 wedstrijden in het eerste elftal van CSKA en daarin was hij goed voor dertien doelpunten en elf assists. Zijn contract loopt er nu nog door tot de zomer van 2021.