‘PSG legt basis voor transfer door persoonlijk akkoord met Kanté’

N'Golo Kanté gaat Chelsea deze zomer mogelijk inruilen voor Paris Saint-Germain. Le Parisien claimt zaterdag dat de Frans international al een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de topclub uit de Ligue 1. Het feit dat the Blues komend seizoen niet in de Champions League uitkomen en PSG wel, is voor Kanté de belangrijkste reden om de overstap te maken.

De gesprekken tussen de belangenbehartigers van Kanté en Paris Saint-Germain lopen al maanden. Sportief directeur Antero Henrique schijnt er nu in geslaagd te zijn om om een akkoord te bereiken met de verdedigende middenvelder, die onlangs met Frankrijk wereldkampioen werd.

Van een daadwerkelijke transfer is nog geen sprake, schrijft de krant. PSG mist nog de financiële stootkracht om Kanté, die minstens 110 miljoen euro moet kosten, binnen te halen aangezien het gebonden is aan de regels van Financial Fair Play. De enige manier waarop de Franse grootmacht de 31-voudig international in huis kan halen, is door het verkopen van Grzegorz Krychowiak, Gonçalo Guedes, Ángel Di María, Jesé en Alphonse Aréola.

Met de vermeende interesse van Barcelona en Real Madrid op de achtergrond, is het bovendien verre van zeker dat Kanté komend seizoen het shirt van PSG zal dragen. De middenvelder ziet een verhuizing naar Parijs zonder meer zitten daar zijn familie en vrienden in de Franse hoofdstad wonen, maar een gedane zaak is het nog zeker niet.