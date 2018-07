‘Entourage van Zoet onderhandelde in Rome over transfer’

Jeroen Zoet is serieus in beeld geweest om de nieuwe doelman te worden van AS Roma. De Telegraaf schrijft dat zijn ‘entourage’ in Rome is geweest om te praten en ook diverse andere clubs toonden interesse. Zoet wilde echter niet wachten en besloot vrijdag zijn contract tot de zomer van 2021 te verlengen.

De 27-jarige Zoet had geen trek in een eventuele rol als stand-in, iets waar Jasper Cillessen in het verleden geen moeite mee had toen hij Ajax inruilde voor Barcelona en daar nog altijd de tweede viool achter Marc-André ter Stegen speelt. Zoet heeft gekozen voor ‘sportieve zekerheid’, zo concludeert de krant dan ook.

“Ik heb in de voorbije weken alle opties goed bestudeerd en geconcludeerd dat PSV mij het beste voorstel heeft gedaan”, vertelde de elfvoudig Oranje-international op de clubwebsite. “Het totaalplaatje is voor mij altijd leidend. Ik heb ontzettend veel zin om op jacht te gaan naar mijn vierde landstitel, de 25ste van PSV.”

Tainer Mark van Bommel sprak van ‘geweldig nieuws’: “Jeroen is een uitstekende doelman, iemand die precies weet wat nodig is om prijzen te winnen. Hem behouden voor PSV was een belangrijk doel deze zomer.” Zoet werd in 2006 opgenomen in de jeugdopleiding van PSV en stroomde in 2008 door naar de A-selectie. Hij groeide in 2013 uit tot eerste doelman en keepte sindsdien 158 competitieduels.