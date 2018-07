Manchester City gaat bij debuut Mahrez onderuit na fout Zinchenko

Manchester City heeft de International Champions Cup afgetrapt met een 0-1 nederlaag tegen Borussia Dortmund. Mario Götze groeide in de nacht van vrijdag op zaterdag uit tot de matchwinner op het Soldier Field in Chicago.

Riyad Mahrez stapte eerder deze maand voor 68 miljoen euro over van Leicester City naar Manchester City en maakte tegen die Borussen zijn officieuze debuut in het eerste elftal van zijn nieuwe werkgever. De Algerijn liet bij vlagen fraaie dingen zien en was vlak voor rust dicht bij een doelpunt, maar zijn vrije trap bleek een prooi te zijn voor Marwin Hitz.

De beste kans in de eerste helft voor Manchester City was voor Jack Harrison, die de bal na 43 minuten niet goed raakte na voorbereidend werk van Brahim Díaz en Phil Foden. Dortmund kwam na een klein half uur spelen op voorsprong: Oleksandr Zinchenko beging een overtreding op Christian Pulisic en aanvoerder Götze benutte de daaropvolgende strafschop.

Dortmund had de marge later kunnen verdubbelen, ware het niet dat Alexander Isak in het zijnet schoot nadat hij doelman Claudio Bravo had omspeeld. In de tweede helft scoorden de Duitsers alsnog, maar Max Philipp werd teruggefloten vanwege buitenspel. Manchester City liet niet veel meer zien en namens Dortmund deed Jadon Sancho nog een poging, maar hij vond invaller Joe Hart op zijn weg.