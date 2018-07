Eerste Nederlander ooit bij Astana: ‘Hij is een klassieke spits’

Rangelo Janga is de nieuwe spits van FC Astana. De 26-jarige aanvaller speelde sinds januari pas voor AA Gent, maar heeft nu getekend bij de regerend kampioen van Kazachstan. Het is niet bekend hoeveel Astana voor Janga heeft betaald.

“Ik ben de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij Gent begonnen, maar toen ik de aanbieding van Astana ontving, hoefde ik niet lang meer na te denken. De gesprekken begonnen drie weken geleden en nu ben ik hier”, aldus de Rotterdammer, die de eerste Nederlander in de geschiedenis is die bij Astana gaat voetballen.

“Daar kwam ik gisteren ook achter. Zo is het leven. Ik wil graag voetballen en van het spelletje genieten en niet nadenken over waar ik vandaan kom. Van Nederland of welk land dan ook.” Voorzitter Sayan Khamitzhanov noemt Janga een ‘klassieke spits’: “Hij is een aanvaller die in tactisch opzicht bij ons past en ook nog eens heel sterk is.”

Janga speelde in Nederland voor Willem II, Excelsior en FC Dordrecht en in het buitenland voor Aradippou, AS Trencín en dus voor AA Gent. Hij kende zijn beste periode in Slowakije, want daar scoorde de international van Curaçao 33 keer in 59 wedstrijden. Astana staat momenteel overigens op de eerste plaats in de competitie, na twintig speelronden.