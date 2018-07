Benzema slaat terug: ‘Opnieuw een gek persoon dat ik kan toevoegen’

Karim Benzema wordt in verband gebracht met een transfer naar Napoli, maar Aurelio De Laurentiis gaf vrijdag op een persconferentie opening van zaken. Op de vraag of Benzema en Ángel Di María in beeld zijn, antwoordde de voorzitter ontkennend: “Totale onzin”, vertelde De Laurentiis.

“Ik ben erg verrast door het verhaal, want de journalist van Corriere dello Sport is erg ervaren. Er zijn bepaalde afspraken tussen mij en de trainer (Carlo Ancelotti, red.). Waarom zou ik deze twee oude mannen willen vastleggen, met alle respect?” Benzema heeft de beelden teruggezien en heeft middels een bericht op Instagram Stories gereageerd.

“En hier is alweer een gek persoon dat ik aan de lijst kan toevoegen…”, schreef de dertigjarige spits van Real Madrid, die sinds de zomer van 2009 actief is in het Santiago Bernabéu en er nog een contract heeft tot medio 2021. In september brak hij zijn verbintenis voor het laatst open bij de Koninklijke.

De 81-voudig international van Frankrijk speelde 412 wedstrijden voor de club van huidig trainer Julen Lopetegui en scoorde daarin 193 keer. Hij won twee landstitels met Real en pakte verder onder meer vier keer de Champions League, driemaal de Copa del Rey, drie keer de Europese Supercup en drie keer het WK voor clubteams.