‘Arsenal laat gewezen toptalent na zestien jaar definitief gaan’

Chuba Akpom gaat Arsenal verlaten. De aanvaller werd voorheen gezien als een groot talent, maar het is nooit tot een serieuze doorbraak gekomen en de 22-jarige Engelsman gaat het nu proberen bij Sint-Truidense VV in België.

Akpom speelde sinds de winterstop al voor STVV en kwam er tot zes doelpunten en één assists in zestien wedstrijden. Nu maakt hij dus de definitieve overstap naar Stayen, want volgens the Independent wordt zijn tot medio 2019 doorlopende contract voor ongeveer 2,2 miljoen euro afgekocht.

Arsenal onderhandelt ook met andere clubs in België en met partijen in Frankrijk, maar STVV zou Akpom zo goed als binnen hebben. Als de transfer doorgaat, dan neemt de voormalig jeugdinternational na zestien jaar afscheid van the Gunners.

Akpom voegde zich op zijn zesde bij de jeugdopleiding van Arsenal en speelde twaalf wedstrijden in het eerste elftal. Hij werd verhuurd aan Brentford, Coventry City, Nottingham Forest, Hull City, Brighton & Hove Albion en dus aan Sint-Truidense VV. Ook onder anderen Jordan Botaka en Elton Acolatse voetballen bij De Kanaries.