Griezmann ondanks doelpunt in kwartfinale razend populair in Uruguay

Antoine Griezmann scoorde in de kwartfinale van het WK namens Frankrijk tegen Uruguay, maar toch heeft de aanvaller zich populair gemaakt in het Zuid-Amerikaanse land. Na afloop van de gewonnen WK-finale tegen Kroatië hulde Griezmann zich tijdens de persconferentie in een Uruguayaanse vlag, die hij van een journalist kreeg. Hoewel de Fransman geen Uruguayaanse roots heeft, staat hij al langer bekend als sympathisant van het land. Uruguay wil Griezmann nu bedanken.

President Tabaré Vázquez nodigde de spits van Atlético Madrid eerder deze week al uit. Als hij naar Montevideo komt, krijgt hij een eretitel van het regionale bestuur die wordt gegeven aan 'speciale bezoekers' van de stad. Dat proces is maandag al in gang gezet, vertelt Christian Di Candia van de gemeente Montevideo aan ESPN. "Onze burgemeester Daniel Martínez heeft talloze verzoeken ontvangen om Griezmann tot speciale bezoeker van de stad te benoemen, als hij hier in december komt."

Griezmann se proclama campeón del mundo y sale a rueda de prensa portando la bandera de Uruguay. pic.twitter.com/iDOWS0d670 — Tania Martín (@TaniaMartinC) 15 juli 2018

In december zal Griezmann voor het eerst in zijn leven voet zetten op Uruguayaanse bodem, voor de bruiloft van zijn ploeggenoot Diego Godín. De verdediger is niet alleen een goede vriend van Griezmann, maar ook de peetvader van zijn dochter Mia. De Fransman is bovendien goed bevriend met de Uruguayaan José Giménez, terwijl hij bij Real Sociedad werkte onder trainer Martin Lasarte, die door Griezmann als mentor wordt gezien. Tijdens wedstrijden van het Uruguayaanse elftal stuurt hij regelmatig steunbetuigingen de wereld in via Twitter.

Voorafgaand aan het duel met Uruguay op het WK sprak Griezmann al van een 'emotioneel zwaar beladen moment' voor hem. Toen hij de eindstand op 0-2 bepaalde, vierde hij dat ingetogen. "Griezmann is niet alleen een grote voetballer en een wereldkampioen, maar hij heeft herhaaldelijk zijn waardering laten blijken voor Uruguay en onze cultuur. Onze burgemeester vindt dat hij de eretitel verdient."

Als Griezmann eind dit jaar in Uruguay is, zal hij bovendien een plakkaat krijgen van de burgemeester. President Vázquez schreef eerder deze week al een brief aan collega Emmanuel Macron van Frankrijk, waarin hij de president, het Franse volk en de spelers en trainers van de nationale ploeg feliciteerde. "Ik kan Griezmann niet genoeg bedanken voor zijn gebaar tijdens zijn persmeeting in Moskou, toen hij de vlag van ons land droeg", schreef Vázquez onder meer.