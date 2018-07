Chelsea laat Ivoriaan voor miljoenen gaan en bedingt terugkoopoptie

Jérémie Boga gaat Chelsea verlaten. De 21-jarige aanvallende middenvelder heeft voet op Italiaanse bodem gezet en staat op het punt om een contract te tekenen bij Sassuolo. I Neroverdi betalen naar verluidt vier miljoen euro.

Het is echter niet ondenkbaar dat Boga nog een keer een wedstrijd voor Chelsea gaat spelen, want de club uit Londen zou een terugkoopclausule hebben afgesproken met Sassuolo. Het huidige contract van Boga loopt op Stamford Bridge nog tot medio 2020 door, maar dat gaat dus worden afgekocht.

“Ik heb duidelijke ideeën over mijn toekomst”, zei de enkelvoudig international van Ivoorkust in mei nog in een interview met FootMercato. “Dit is mijn derde seizoen dat ik word verhuurd. Ik heb aan het einde van het seizoen veel ervaring opgedaan en ben er klaar voor om mijzelf volgend seizoen te laten zien: bij Chelsea of een andere club.”

Boga wilde niet opnieuw worden verhuurd en heeft dus gekozen voor een vervolg bij het Sassuolo van onder anderen Timo Letschert. Boga ruilde ASPTT Marseille in 2008 in voor Chelsea en werd uitgeleend aan Stade Rennes, Granada en Birmingham City. Hij speelde één duel in het eerste van the Blues, want in augustus deed hij achttien minuten mee in de met 2-3 verloren competitiewedstrijd tegen Burnley.