‘Petit Zizou’ vindt onderdak: ‘Hij hoort bij de tien beste Fransen’

Yoann Gourcuff heeft een nieuwe club gevonden. De aanvallende middenvelder heeft voor één seizoen getekend bij FCO Dijon, zo maakt de club uit de Ligue 1 bekend. De 32-jarige Gourcuff zat zonder club sinds zijn vertrek bij Stade Rennes.

Gourcuff begon zijn carrière bij Stade Rennes en werd in die periode vergeleken met Zinédine Zidane. Petit Zizou, zoals zijn bijnaam luidde, vertrok voor vierenhalf miljoen euro naar AC Milan en kwam later uit voor Girondins Bordeaux, Olympique Lyon en dus Stade Rennes.

De zoon van Al-Gharafa-trainer Christian Gourcuff, die in 2008/09 werd verkozen tot Voetballer van het Jaar in de Ligue 1, won diverse prijzen in zijn carrière. Met Milan won hij de Champions League en verder won hij de Ligue 1, de Coupe de France, de Coupe de la Ligue en drie keer de Trophée des Champions.

“Op technisch vlak hoort hij bij de tien beste Franse voetballers”, zegt hoofdscout Sébastien Larcier. “Hij weet heel goed waar te moeten lopen en is tactisch erg sterk. Hij maakt indruk met zijn passing en spelinzicht.” Gourcuff heeft overigens 32 interlands voor les Bleus achter zijn naam staan.