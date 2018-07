Midtjylland maakt in 20 dagen miljoenenwinst op Duitser met heimwee

Het dienstverband van Dominick Drexler bij FC Midtjylland is beperkt gebleven tot twintig dagen. Eind mei transfereerde de aanvallende middenvelder voor 2,5 miljoen euro van Holstein Kiel naar Midtjylland, met een contract tot medio 2022. De verbintenis ging deze maand in, maar nog geen drie weken later is Drexler alweer teruggekeerd in de 2. Bundesliga. Voor 4,5 miljoen euro verkast hij per direct naar 1. FC Köln.

"Midtjylland is een topclub in Denemarken. Ik wil om de titel strijden", zei Drexler na de bekendmaking van zijn transfer naar Denemarken, eerder deze zomer. In werkelijkheid zou hij echter al gauw spijt hebben gekregen van zijn overstap. Drexler wilde naar verluidt meteen al naar Kóln, maar Kiel wilde hem niet aan een directe concurrent verkopen. Köln degradeerde vorig seizoen van de Bundesliga naar het tweede niveau; Kiel eindigde in die competitie als derde en speelde nog in de play-offs om promotie.

Kiel was eerder al trainer Markus Anfang kwijtgeraakt aan Köln. Drexler gaat dus opnieuw onder de oefenmeester werken. Er waren ook andere redenen voor zijn transfer naar Keulen: vanwege familieomstandigheden wilde hij dichter bij huis zijn. Hij is opgegroeid in Bonn, enkele kilometers van Keulen vandaan. 1. FSV Mainz 05 hoopte hem eveneens terug te halen naar Duitsland, maar was niet bereid om te voldoen aan de vraagprijs.

Midtjylland heeft dus razendsnel twee miljoen euro winst gemaakt op de 28-jarige Duitser. Toch komt zijn plotselinge vertrek niet heel gelegen, met de wedstrijd tegen FC Astana in de tweede voorronde van de Champions League op het programma voor dinsdag. Vorig seizoen kwam Drexler in de 2. Bundesliga tot 12 doelpunten en 11 assists in 31 competitieduels voor Kiel.