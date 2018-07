Juventus geeft Ajax, Real en Arsenal het nakijken met komst groeibriljant

Christian Frederick Bayoi Makoun Reyes mag zich speler van Juventus noemen. De club uit Turijn maakt bekend dat men de achttienjarige verdedigende middenvelder op huurbasis heeft vastgelegd. Als Juventus de koopoptie uiteindelijk besluit te lichten, dan tekent Makoun een contract voor vier seizoenen in het Allianz Stadium.

Juventus heeft volgens de Italiaanse media onder meer Real Madrid en Arsenal afgetroefd en vorig jaar zou Makoun nog zijn gescout door Ajax. “Als ik Ajax was, had ik hem gekocht”, vertelde journalist Alex Yánez van Vinotintos Exterior destijds aan Voetbalzone. “Als Ajax hem haalt, dan kunnen ze hem misschien op huurbasis bij zijn huidige club laten spelen zodat hij minuten kan maken."

“Hij kan in twee linies spelen en heeft verder een goede vrije trap en is sterk in de lucht. Daarnaast is hij technisch en voetballend goed”, aldus Yánez. Makoun, Venezolaans jeugdinternational, begon bij Secasports en kwam via Deportivo Táchira bij Zamora terecht.

Makoun, die eveneens over een Belgisch paspoort beschikt, bereikte vorig jaar met de Onder-20 van zijn land de finale van het WK in Zuid-Korea. Het talent deed twee wedstrijden mee, maar in de finale in Suwon bleken de leeftijdsgenoten van Engeland door een doelpunt van Dominic Calvert-Lewin met 1-0 te sterk.