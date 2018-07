Liverpool incasseert veertien miljoen en bedingt doorverkooppercentage

Danny Ward keert niet meer terug bij Liverpool. The Reds verhuurden de 25-jarige doelman drie keer en hebben hem nu verkocht aan Leicester City. Ward was na de komst van Alisson gedegradeerd tot vierde keeper op Anfield.

De clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar volgens de BBC gaat het om een bedrag van veertien miljoen euro. Het contract van Ward, viervoudig international van Wales, liep bij het Liverpool van manager Jürgen Klopp nog drie seizoenen door.

Ward heeft in het King Power Stadium een vierjarig contract getekend en Liverpool zou nog een doorverkooppercentage van twintig procent hebben bedongen. “Ik ben erg blij om hier te zijn en kijk uit naar mijn toekomst bij deze club. Ik ben hier gekomen om mij verder te ontwikkelen en om de club aan hopelijk meer succes te helpen.”

“De club is de afgelopen jaren succesvol geweest en hopelijk komt daar in de toekomst nog meer bij”, aldus Ward op de website van zijn nieuwe werkgever. De goalie ruilde Wrexham in de winter van 2012 in voor Liverpool en speelde twee wedstrijden in het eerste elftal. Hij werd verhuurd aan Morecambe, Aberdeen en Huddersfield Town.