AS Roma laat aankoop van 16,6 miljoen euro tijdelijk gaan

Gerson Santos da Silva, kortweg Gerson, gaat komend seizoen niet de strijd aan met onder anderen Kevin Strootman. AS Roma heeft namelijk besloten om de 21-jarige middenvelder, die ook als rechtsbuiten uit de voeten kan, te verhuren.

De Braziliaan gaat aan de slag bij Fiorentina en het is onduidelijk of er een optie tot koop in de huurovereenkomst is opgenomen. Gerson speelde tot dusverre 42 wedstrijden in het eerste elftal van AS Roma en daarin was de linkspoot goed voor twee doelpunten en één assist. Zijn contract loopt er nog tot medio 2019 door.

I Giallorossi namen Gerson in de winter van 2016 voor 16,6 miljoen euro over van Fluminense en troefden onder meer Barcelona af. Tot een definitieve doorbraak in het Stadio Olimpico is het voor Gerson evenwel nog niet gekomen.

Voor het Fiorentina van trainer Stefano Pioli is Gerson de tiende aanwinst van deze zomer. La Viola legde eerder onder anderen Riccardo Saponara, Alban Lafont en Germán Pezzella vast.