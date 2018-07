Swart ziet achilleshiel van Ajax: ‘Zou niet weten wie daar moet spelen’

Sjaak Swart is, met de wedstrijd tegen Sturm Graz in het vooruitzicht, overwegend tevreden over de selectie van Ajax. De clublegende is te spreken over de komst van Dusan Tadic en Daley Blind en is ook blij met de rentree van enkele Ajacieden die kampten met blessures. Wel ziet Swart een achilleshiel: de rechtsbackpositie.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen werden Rasmus Kristensen, Noussair Mazraoui en Luis Manuel Orejuela als rechtsback gebruikt. Ook Joël Veltman kan op die positie uit de voeten, maar de aanvoerder staat nog maanden aan de kant met een knieblessure. "Ik vind dat we op de positie van rechtsback nog iets tekort komen. Ik zou niet weten wie daar gaat spelen", vertelt Swart vrijdag aan De Telegraaf.

"Voorin heb je allerlei mogelijkheden. Gelukkig zijn Donny van de Beek en Frenkie de Jong er weer fit bij en ik vind Tadic een goede speler. Ik ben ook blij dat Daley Blind gekomen is. Hij zet die jonge gasten neer. Aanvoerder maken en dan is het prima", doceert de oud-voetballer, die zich geen grote zorgen maakt na de teleurstellende oefencampagne. Ajax wist in de voorbereiding niet te winnen van een profclub.

Wedstrijden tegen Preussen Münster (3-1 nederlaag), FC Nordsjælland (1-3 nederlaag), FCSB (1-1) en Anderlecht (1-3 nederlaag), Wolverhampton Wanderers (1-1) en Walsall FC (2-0 nederlaag) leverden allemaal geen zege op. Woensdag moet Ajax er staan tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. "Vaak zegt het niets. Dusan Tadic is er nog niet en de andere jongens die geblesseerd waren, zijn nog niet helemaal fit", aldus Swart. "Ik denk dat je dit af moet wachten. Thuis moet je er zeker klaar voor zijn. Als ze hard trainen in de voorbereiding en je verliest eens een wedstrijd, dat is niet erg."