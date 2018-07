Tottenham Hotspur deelt weer nieuw contract uit en hoopt nog op vijftal

Tottenham Hotspur is erin geslaagd om Erik Lamela langer voor de club te behouden. De aanvallende middenvelder heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract tot medio 2022, zo maken the Spurs wereldkundig. Het vorige contract van Lamela liep in de zomer van 2019 af.

Het is voor Tottenham al de tweede contractverlenging van de dag. Eerder op de vrijdag tekende sterspeler Heung-Min Son bij tot medio 2023. Dat Lamela zijn voorbeeld volgt, is geen grote verrassing. Deze week schreven de Engelse media al dat Tottenham bezig was met een nieuw contract voor de Argentijn. De Londenaren legden deze zomer nog geen spelers vast, maar maakten de supporters de afgelopen maanden wel blij met nieuwe contracten voor Harry Kane, Kyle Walker-Peters, Davinson Sánchez, Harry Winks en Cameron Carter-Vickers.

Lamela maakte in 2013 voor dertig miljoen euro de overstap van AS Roma naar Tottenham. Hij kwam sindsdien tot 154 optredens, waarin hij 23 keer scoorde. De 26-jarige creatieveling maakte in november 2017 zijn rentree bij Tottenham, nadat hij twee heupoperaties onderging en dertien maanden aan de kant stond. Er werd even gevreesd voor het einde van zijn loopbaan, maar Lamela speelde vorig seizoen in totaal 25 competitiewedstrijden. Mauricio Pochettino gebruikte hem achttien keer als invaller en stelde Lamela zeven keer in de basis op.

De 23-voudig international, die geen deel uitmaakte van de Argentijnse WK-selectie, kwam tot twee doelpunten. Die maakte hij allebei op de slotdag tijdens de knotsgekke 5-4 zege op Leicester City. Hij begon zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen woensdag met een hattrick tegen Southend United (6-0 zege) en gaat met Tottenham mee op tour in de Verenigde Staten. Na zijn contractverlenging hoopt Tottenham dat Dele Alli, Christian Eriksen, Jan Vertonghen, Eric Dier en Kieran Trippier ook bijtekenen.