Jahanbakhsh staat voor transfer: ‘We zijn concreet in gesprek’

Alireza Jahanbakhsh staat voor een vertrek bij AZ. Zaakwaarnemer Amir Hashemi bevestigt dat er concreet wordt gesproken over een transfer van de aanvaller, die zelf nog op vakantie is. Eén buitenlandse club lijkt dicht bij de komst van de Iraniër te zijn.

'We zijn concreet in gesprek over een transfer. Ik kan niet zeggen om welke ploeg het gaat, maar wel dat het niet een Nederlandse club betreft', aldus Hashemi vrijdag in gesprek met RTV Noord-Holland. Met zijn cliënt gaat het volgens de zaakwaarnemer goed. "Hij geniet van zijn vakantie in eigen land bij zijn familie."

Normaal gesproken keert Jahanbakhsh zaterdag terug bij AZ. De ploeg oefent zaterdagmiddag op de fandag tegen de eigen beloften. Het is onzeker of Jahanbakhsh dan meedoet. De 24-jarige buitenspeler werd zaterdag door media in zijn thuisland nog in verband gebracht met Leicester City, dat in Jahanbakhsh mogelijk een opvolger van Riyad Mahrez ziet.

Jahanbakhsh groeide vorig seizoen met 21 doelpunten uit tot topscorer van de Eredivisie. Hij heeft in het AFAS Stadion nog een contract dat twee seizoenen doorloopt, maar de 41-voudig international heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij na het WK in Rusland een stap hogerop zou willen maken.

Naast Leicester zouden ook clubs als Napoli, West Ham United, Bournemouth, Burnley, Watford, Brighton & Hove Albion en Real Sociedad belangstelling hebben voor Jahanbakhsh. AZ hanteert naar verluidt een vraagprijs van 25 miljoen euro.